Хулиган устроил стрельбу на юге Москвы

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, устроившего стрельбу в районе Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Сигнал о хулиганстве поступил от жителей одного из домов на Ореховом бульваре.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, где пресекли противоправные действия. Оказалось, что 41-летний задержанный был ранее уже несколько раз судим. У подозреваемого изъят предмет, похожий на пистолет, его передали экспертам.

По факту стрельбы открыто уголовное дело по статье «Хулиганство», отмечает Москва 24. Подозреваемого не стали брать под стражу, его отпустили до суда под подписку о невыезде.

