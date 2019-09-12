Художник Никас Сафронов пострадал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов пострадал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает Интерфакс.

ДТП произошло около 22 вечера (мск). В автомобиль Сафронова врезался на скорости KIA Rio. По информации агентства, в результате аварии художник повредил шею.

На место аварии прибыла Скорая помощь и сотрудники ДПС. Сейчас в районе шоссе в связи с инцидентом наблюдается пробка.

Как пишет агентство, Сафронов направлялся на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Напомним, о ее смерти стало известно 6 августа.



