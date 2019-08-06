Скончалась фешн-директор ЦУМа Алла Вербер

Во вторник, 6 августа, пришло известие о смерти фешн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер.

Как пишут «Дни.ру», Вербер умерла в результате одновременного отказа всех органов. По другим данным, причиной смерти стал инфаркт.

По некоторым данным, Вербер скончалась в Италии. Ей был 61 год.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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