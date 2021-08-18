Художник Краснов из-за коронавируса оказался в хосписе

Российский художник-сценограф Борис Краснов заразился коронавирусом и перенёс второй в своей жизни инсульт, после чего у него отказала вся правая сторона тела, сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала 60-летний художник лечился в Боткинской больнице, но в настоящее время находится в частном хосписе. Сообщается, что его мозг поражен на 85%, а адвокат Александр Добровинский заявил, что, по мнению врачей, шансов на выздоровление нет.

Первый инсульт у Краснова случился после задержания в 2011 году, когда его подозревали в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, устраивавшей выставки. В 2015 году уголовное преследование было прекращено.

Ранее специалисты проанализировали медицинские записи свыше 26 тысяч пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май прошлого года и выяснили, что более 800 пациентов с коронавирусом от общего числа больных в течение 45 дней с момента постановки диагноза скончались или были отправлены в хосписы.





