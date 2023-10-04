Хозяева поля, на которое аварийно сел самолет, потребуют 1,2 млн рублей компенсации
Владельцы поля, на которое в начале сентября аварийно сел самолет "Уральских авиалиний", потребуют с авиакомпании компенсацию в 1,2 миллиона рублей за простой сельскохозяйственных земель, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на директора колхоза имени Ленина Александра Комаровского.
По его словам, представители авиакомпании попросили хозяйственников не пахать поле до завершения всех нужных работ. Сейчас самолет стоит в поле, а место экстренной посадки в 60 гектаров огородили забором.
Если самолет не отбуксируют до первых заморозков, то поле не смогут вспахать, из-за чего весной на этих площадях нельзя будет ничего посеять. Тогда ущерб составит порядка 1,2 миллионов рублей.
Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru