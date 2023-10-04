Хозяева поля, на которое аварийно сел самолет, потребуют 1,2 млн рублей компенсации

Владельцы поля, на которое в начале сентября аварийно сел самолет "Уральских авиалиний", потребуют с авиакомпании компенсацию в 1,2 миллиона рублей за простой сельскохозяйственных земель, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на директора колхоза имени Ленина Александра Комаровского.

Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю

По его словам, представители авиакомпании попросили хозяйственников не пахать поле до завершения всех нужных работ. Сейчас самолет стоит в поле, а место экстренной посадки в 60 гектаров огородили забором.

Если самолет не отбуксируют до первых заморозков, то поле не смогут вспахать, из-за чего весной на этих площадях нельзя будет ничего посеять. Тогда ущерб составит порядка 1,2 миллионов рублей.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что пассажирский самолет компании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, совершил посадку на выбранной с воздуха площадке близ населенного пункта Каменка в Новосибирской области. Отмечалось, что причиной аварийной посадки лайнера послужил отказ гидросистемы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Уральские авиалинии"
ТЕГИ:КомпенсацияУральские АвиалинииАварийная ПосадкаНовосибирская ОбластьСамолёт

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