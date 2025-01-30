Холодная вода начала поступать в замороженный водовод поселка на Колыме

Холодная вода начала частично поступать в замороженный водовод поселка Холодный на Колыме, где в 50-градусный мороз перемерзла система внутридомового водоснабжения, сообщили в администрации Сусуманского округа региона.

Жители поселка в Магаданской области остались отопления в 50-градусные морозы

Ранее в поселке объявили режим ЧС. Местные жители жаловались, что без обогревателя температура в квартирах опускается до +4 градусов. С обогревателем жилье прогревается до +14.

Как отметили в администрации, за день удалось проложить 270 метров двух веток трассы - спутника для горячей воды и 80 метров основного водовода.

Специалисты из Магадана и Сусуманского округа устраняют аварию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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