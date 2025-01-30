Холодная вода начала поступать в замороженный водовод поселка на Колыме

Ранее в поселке объявили режим ЧС. Местные жители жаловались, что без обогревателя температура в квартирах опускается до +4 градусов. С обогревателем жилье прогревается до +14.

Как отметили в администрации, за день удалось проложить 270 метров двух веток трассы - спутника для горячей воды и 80 метров основного водовода.

Специалисты из Магадана и Сусуманского округа устраняют аварию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

