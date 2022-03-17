Хинштейн опроверг задержание замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Роман Гаврилов якобы задержан в рамках расследования о хищении средств, выделенных на обеспечение войск Росгвардии, в том числе подразделений, участвующих в военной спецоперации на Украине. Речь идет о горюче-смазочных материалах и продуктах питания. Сообщалось также, что после допроса он может быть привлечен в качестве обвиняемого по делу.

