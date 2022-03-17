Хинштейн опроверг задержание замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал «абсолютным фейком» сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова.

«Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым», - написал Хинштейн в своем аккаунте в Телеграме.

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Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Роман Гаврилов якобы задержан в рамках расследования о хищении средств, выделенных на обеспечение войск Росгвардии, в том числе подразделений, участвующих в военной спецоперации на Украине. Речь идет о горюче-смазочных материалах и продуктах питания. Сообщалось также, что после допроса он может быть привлечен в качестве обвиняемого по делу.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ХищенияРосгвардияАлександр Хинштейн
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