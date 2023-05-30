Хинштейн назвал места падения сбитых в Подмосковье беспилотников
Сбитые беспилотники упали в трех районах Московской области. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале первичный перечень мест падения сбитых дронов в Подмосковье. Так, БПЛА упали в населенных пунктах Ильинское и Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также поселке Гринфилд в Истринском районе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял террористическую атаку дронами по объектам в Москве, в ней было задействовано восемь беспилотников, напоминает РИА ФАН. Все аппараты были поражены. Кроме того, в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбили пять дронов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru