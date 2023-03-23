Блинкен заявил, что США не причастны к подрыву «Северных потоков»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в Конгрессе, что ни одно Федеральное агентство Соединённых Штатов не причастно к подрыву газопроводов «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ВзрывСеверный Поток-2Северный ПотокСША

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