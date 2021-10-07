Хакеры атаковали старейшую радиостанцию Калининграда и потребовали биткоины

Старейшая радиостанция Калининградской области «Балтик Плюс» подверглась хакерской атаке. Известно, что злоумышленники смогли получить доступ к серверам СМИ и зашифровать большой объём данных, в том числе, часть музыкальной базы. Специалисты смогли отразить нападение хакеров и предотвратить шифрование остальных данных.

Добавим, за дешифровку данных хакеры потребовали значительный выкуп в биткоинах. В свою очередь, руководство радиостанции «Балтик Плюс», которая вещает на территории Калининградской области с 1994 года, обратилось в правоохранительные органы.