Хакеры атаковали старейшую радиостанцию Калининграда и потребовали биткоины
Старейшая радиостанция Калининградской области «Балтик Плюс» подверглась хакерской атаке. Известно, что злоумышленники смогли получить доступ к серверам СМИ и зашифровать большой объём данных, в том числе, часть музыкальной базы. Специалисты смогли отразить нападение хакеров и предотвратить шифрование остальных данных.
Добавим, за дешифровку данных хакеры потребовали значительный выкуп в биткоинах. В свою очередь, руководство радиостанции «Балтик Плюс», которая вещает на территории Калининградской области с 1994 года, обратилось в правоохранительные органы.
Между тем, 4 октября в работе популярных социальных сетей наблюдался глобальный сбой, сообщает телеканал «360».
Перестали работать Facebook, Instagram, WhatsApp, сбоил Google и TikTok, перебои в работе наблюдались в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил хакер Александр Варской, это может быть очень мощная DDoS- атака. Если это так, то организаторы атаки обладают сильнейшими ресурсами, состоящими из множества компьютеров.
По словам эксперта, атакующие могут просто демонстрировать силу людей, которые орудуют на черном рынке. Варской предложил дождаться официального ответа от представителей рухнувших ресурсов, отметив при этом, что ответ может не быть правдивым.
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