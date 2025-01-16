Гусев: Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Воронежской области

Беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор указал, что прошедшей ночью три района области подверглись атаке более десяти дронов.

«Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало», — написал Гусев в Telegram.

Как уточнил глава региона, на объекте произошел пожар, к борьбе с огнем привлекли десятки единиц техники, два пожарных поезда. Кроме того, из двух соседних регионов были направлены дополнительные силы. По словам Гусева, населению ничто не угрожает.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 января над Воронежской областью уничтожили семь украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

