Губернаторский контроль как средство борьбы с пожарами

На совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев призвал воздержаться от «общих слов»:



«Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом. Второе. Безусловно, поддержка всё равно необходима. Я просил бы проверить ситуацию на месте. Третье. Нужно подготовить предложения, они уже МЧС подготовлены, представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации».

Поручение премьера проверить обстановку на местах касалось главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, который доложил, что крупнейшие в России лесные пожары охватили без малого три миллиона гектаров. Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти субъектах Российской Федерации. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника. Из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено 100 человек – профессиональных десантников. И ещё 100 готовы направить регионы Северо-Запада.

В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействовано пять воздушных судов МЧС. В Красноярский край отправляется аэромобильная группировка из Хакасии и Кемеровской области. В готовности к перебазированию находится 10 воздушных судов МЧС, в том числе семь самолетов и три вертолета, а также курсанты Сибирской пожарной спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС.

Поможет ли борьбе с пожарами личный контроль со стороны губернаторов, которого добивается премьер-министр, сказать едва ли не сложнее, чем дать прогноз пожарной опасности. За примерами реагирования глав региональных администраций на чрезвычайные ситуации далеко ходить не надо: иркутский губернатор, который только через месяц после разрушительного наводнения соблаговолил возглавить региональную комиссию по ликвидации последствий, чем немало удивил президента. Или буквально накануне красноярский губернатор, в чьем регионе площадь лесных пожаров перевалила за миллион гектаров, рассказал, что тушить их «бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Много лет назад в романе «Угрюм-река» было описано начало таежного пожара неподалеку от одной деревеньки: на крик «Тайга пластат!» следовал возглас «Начинай молебну! Вздымай образа!»



