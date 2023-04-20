Губернатор заявил об отсутствии пострадавших после мощного взрыва в Белгороде
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о последствиях мощного взрыва, произошедшего в региональной столице вечером 20 апреля.
По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет, отметил губернатор. По его словам, на одной из улиц образовалась воронка радиусом около 20 метров.
Поврежден соседний многоквартирный дом. Взрывная волна задела несколько припаркованных автомобилей.
«Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», - сообщил Гладков.
Жители Белгорода заявили, что перед падением неизвестного объекта слышали громкий свист, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru