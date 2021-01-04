Губернатор Забайкалья Осипов госпитализирован с COVID-19
Губернатора Забайкальского края Александра Осипова госпитализировали с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении уточняется, что на новогодних праздниках руководитель региона почувствовал недомогание, после чего сдал положительный тест на COVID-19 и ушёл на самоизоляцию.
Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести. По настоянию врачей губернатора госпитализировали в моностационар первой городской клинической больницы Читы.
На время лечения Осипова исполнять обязанности губернатора Забайкальского края временно будет первый заместитель председателя Правительства края Андрей Кефер.
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