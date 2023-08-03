Губернатор: В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник», — написал губернатор в Telegram-канале.

Последствий для населения и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Шапша заявил, что ПВО сбила шесть дронов, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Минобороны России подтвердило, что над регионом было сбито шесть беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве назвали произошедшее попыткой Киева осуществить террористическую атаку. Пострадавших или разрушений нет.

