Губернатор: В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник

Еще один беспилотник был сбит в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник», — написал губернатор в Telegram-канале.

Последствий для населения и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее Шапша заявил, что ПВО сбила шесть дронов, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Минобороны России подтвердило, что над регионом было сбито шесть беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве назвали произошедшее попыткой Киева осуществить террористическую атаку. Пострадавших или разрушений нет.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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