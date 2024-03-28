Губернатор Севастополя заявил о падении военного самолета в море

Военный самолёт упал в море. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Власти опровергли сообщения об упавшем самолете в Белгородской области

По его словам, пилот успел катапультироваться. Севастопольские спасатели подобрали его в 200 метрах от берега.

«Его жизни ничего не угрожает», - написал Развожаев.

Также он добавил, что в результате инцидента гражданские объекты не пострадали.

Ранее командование Вооруженных сил США заявило о падении американского военного самолёта в Средиземное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ИстребителиСевастопольСамолётКрушение Самолета

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