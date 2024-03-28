Губернатор Севастополя заявил о падении военного самолета в море
28 марта 202418:29
Военный самолёт упал в море. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, пилот успел катапультироваться. Севастопольские спасатели подобрали его в 200 метрах от берега.
«Его жизни ничего не угрожает», - написал Развожаев.
Также он добавил, что в результате инцидента гражданские объекты не пострадали.
Ранее командование Вооруженных сил США заявило о падении американского военного самолёта в Средиземное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru