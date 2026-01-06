Губернатор сообщил о падении шести БПЛА в Вологодской области
6 января 202610:53
Шесть беспилотников рухнули в Вологодской области, сообщил глава региона Георгий Филимонов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в дежурную часть УМВД... поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», - указал губернатор
Пострадавших или погибших нет. На месте находятся оперативные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над территорией России нейтрализовали 129 беспилотников ВСУ, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нью-Йорке состоялось первое заседание по делу Николаса Мадуро
- В России в 1,9 раза снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Губернатор сообщил о падении шести БПЛА в Вологодской области
- В Японии шесть человек доставили в больницы после мощного землетрясения
- Казахстан и Белоруссия стали крупнейшими покупателями шоколада из России
- В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути
- Действующий глава ЦАР Туадера побеждает в первом туре выборов президента
- «Пушкинская карта» обеспечивает до 13% проданных билетов в кино
- Пять человек пострадали в ДТП в Омской области
- «Добрая традиция!»: Депутат Куринный объяснил, почему не надо сокращать новогодние каникулы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru