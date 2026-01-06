Губернатор сообщил о падении шести БПЛА в Вологодской области

Шесть беспилотников рухнули в Вологодской области, сообщил глава региона Георгий Филимонов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью в дежурную часть УМВД... поступила информация о том, что произошло падение шести БПЛА на территории региона», - указал губернатор

Пострадавших или погибших нет. На месте находятся оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над территорией России нейтрализовали 129 беспилотников ВСУ, пишет «Свободная пресса».

