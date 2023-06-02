Губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что всего было насчитано пять прилетов. По словам губернатора, никто из жителей не пострадал. Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.
Ранее, 2 июня, Роман Старовойт рассказал о последствиях удара беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны минувшей ночью по региональному центру. В городе оказались поврежденными подъезд многоэтажного жилого дома, а также несколько частных домовладений, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области
- Объем ФНБ на 1 июня превысил 12 трлн рублей
- Страны Балтии обвинили Россию в создании угрозы в Балтийском море
- Кравцов: до 15 лет дети не должны пользоваться интернетом
- Хачанов обыграл Коккинакиса и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
- Пресс-служба Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера
- Гладков: В Шебекинский городской округ со стороны Украины прилетело более 850 снарядов
- Блинкен заявил, что Россия не вернет потерянные в Европе рынки
- Павлюченкова вышла в 1/8 Roland Garros
- Иерея Мишина назначили и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru