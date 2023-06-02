Губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое Кореневского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что всего было насчитано пять прилетов. По словам губернатора, никто из жителей не пострадал. Старовойт добавил, что в результате обстрела повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.

Ранее, 2 июня, Роман Старовойт рассказал о последствиях удара беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны минувшей ночью по региональному центру. В городе оказались поврежденными подъезд многоэтажного жилого дома, а также несколько частных домовладений, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелВСУ

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