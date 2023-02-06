Губернатор Шапша заявил о взрыве беспилотника близ Калуги

Беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе неподалеку от Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Воронежской области запретили использовать гражданские беспилотники

По словам главы региона, в ночь на понедельник жители окраин Калуги могли услышать хлопок, отмечает телеканал «360».

«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают силовые структуры, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВзрывБеспилотникиКалужская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры