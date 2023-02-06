Губернатор Шапша заявил о взрыве беспилотника близ Калуги
Беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе неподалеку от Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По словам главы региона, в ночь на понедельник жители окраин Калуги могли услышать хлопок, отмечает телеканал «360».
«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают силовые структуры, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 410 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 200 / сут.
- Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 237
- Собянин: С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро
- В пресс-службе красноярского губернатора Усса ответили на слухи о его отставке
- Германия указала на молчание в ЕС после решения ФРГ по танкам для Киева
- В результате землетрясения в Турции погибли 76 человек
- Маск заявил о готовности SpaceX поставить системы связи Starlink Турции
- Губернатор Шапша заявил о взрыве беспилотника близ Калуги
- Марочко заявил, что ВСУ дезертируют под Кременной
- Захарова: Произошедшее в Турции землетрясение ощущалось в Багдаде
- СМИ: Красноярский губернатор Усс может уйти в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru