Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС
Беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС в ночь на четверг. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал глава города в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, повреждения трансформатора минимальны, пишет РИА ФАН. Пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Инцидент с беспилотником никак не повлиял на электроснабжение Севастополя и Крыма.
Как отметил губернатор, большого ущерба удалось избежать благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности ТЭС.
«Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», — добавил Развожаев.
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