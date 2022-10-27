Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал глава города в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, повреждения трансформатора минимальны, пишет РИА ФАН. Пострадавших нет, отмечает телеканал «360». Инцидент с беспилотником никак не повлиял на электроснабжение Севастополя и Крыма.

Как отметил губернатор, большого ущерба удалось избежать благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности ТЭС.

«Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», — добавил Развожаев.

