Губернатор Рязанской области: В регионе уничтожены беспилотники

Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотные летательные аппараты Украины над территорией Рязанской области, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.

Беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

По его словам, пострадавших нет. В настоящее время уточняется информация по наличию материального ущерба.

Ранее стало известно, что в районе Подольска сбит летевший на Москву БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры