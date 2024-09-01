Губернатор Рязанской области: В регионе уничтожены беспилотники
1 сентября 202407:01
Силы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотные летательные аппараты Украины над территорией Рязанской области, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.
По его словам, пострадавших нет. В настоящее время уточняется информация по наличию материального ущерба.
Ранее стало известно, что в районе Подольска сбит летевший на Москву БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru