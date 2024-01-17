Губернатор Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
17 января 202416:48
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Кроме того, морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в городе.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru