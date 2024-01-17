Губернатор Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе третий раз за день

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Кроме того, морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в городе.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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