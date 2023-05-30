Губернатор Подмосковья сообщил о работе ПВО в регионе

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Воробьев отметил, что все экстренные службы работают, и призвал жителей Московской области сохранять спокойствие.

Ранее СМИ сообщили, что в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. Взрывы слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи, пишет Газета.ру.

