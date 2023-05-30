Губернатор Подмосковья сообщил о работе ПВО в регионе

Система противовоздушной обороны работает в Московской области, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

СМИ: Москву атаковали беспилотники

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Воробьев отметил, что все экстренные службы работают, и призвал жителей Московской области сохранять спокойствие.

Ранее СМИ сообщили, что в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. Взрывы слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи, пишет Газета.ру.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМосковская ОбластьАндрей Воробьев

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