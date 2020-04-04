Шесть человек спасены из-под завалов после взрыва дома в Орехово-Зуеве

Шестерых жителей удалось извлечь спасателям из-под завалов дома в подмосковном Орехово-Зуево, где произошел взрыв газовой колонки обрушение стены. Все живы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу города Геннадия Панина.

Панин отметил, что один не пострадал совсем и самостоятельно ушел домой. Двоим оказывают медпомощь, трое отправлены в реанимацию, сообщает Газета.ru.

Напомним, по информации МЧС, в результате взрыва один человек погиб, четверо пострадали.

На месте инцидента работает следственная группа и МЧС.ПО словам представителя областного главка СК Ольги Врадий, следствие рассмотрит различные версии произошедшего: от утечки газа до неосторожного обращения с газовым оборудованием и другие.

Напомним, информация о взрыве газа на улице Гагарина в Орехово-Зуево поступила спасателям в 13:08.

В настоящее время все жители эвакуированы.

О необходимости установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, заявил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.

