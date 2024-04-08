Губернатор Паслер: В Новотроицке зафиксирован перелив через дамбу
Перелив через дамбу зарегистрирован в Новотроицке, жителей улицы Севастопольской эвакуируют. Об этом сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.
Как отметил губернатор, сооружение построили после паводка 1957 года для защиты района города от воды из озера Сазаньего.
По словам Паслера, специалисты ведут работы по отсыпке дамбы. Уровень воды держится на отметке 8,5 м.
«Подготовлены пункты временного размещения... Ситуация под контролем», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее в Оренбургской области объявили режим ЧС федерального характера из-за паводка. По данным МЧС, в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах региона затопило свыше 6 тысяч домов и 9 тысяч приусадебных участков, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В армянской армии откажутся от советского восклицания «Ура»
- Глава Гагаузии: Молдавия может ввести войска при объявлении автономией независимости
- Роскачество нашло золотистый стафилококк в шаурме из «Ашана»
- ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян
- Губернатор Паслер: В Новотроицке зафиксирован перелив через дамбу
- Путин поручил выделить не менее 300 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург
- Моргенштерн пообещал направить гуманитарную помощь в Орск
- В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
- Из-за угрозы подтопления спасатели эвакуируют жителей пяти районов Курганской области
- Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при замедлении инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru