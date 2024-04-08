Губернатор Паслер: В Новотроицке зафиксирован перелив через дамбу

Как отметил губернатор, сооружение построили после паводка 1957 года для защиты района города от воды из озера Сазаньего.

По словам Паслера, специалисты ведут работы по отсыпке дамбы. Уровень воды держится на отметке 8,5 м.

«Подготовлены пункты временного размещения... Ситуация под контролем», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Оренбургской области объявили режим ЧС федерального характера из-за паводка. По данным МЧС, в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах региона затопило свыше 6 тысяч домов и 9 тысяч приусадебных участков, пишет RT.

