Из-за пожара у заповедника «Утриш» возбуждено уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возникновения пожаров в посёлке Большой Утриш под Анапой, сообщает RT со ссылкой на местной отделение МВД.
О пожаре стало известно в понедельник, когда в районе заповедника «Утриш» загорелась лесная подстилка. К настоящему моменту огонь прошёл уже 82 гектара. МЧС оценивает площадь активного горения в три гектара.
В общей сложности из района возгорания эвакуировали около тысячи туристов.
Очевидцы рассказывают, что отдыхающие сами пытались потушить возгорание, набирая воду в пластиковую тару, передаёт телеканал «360». В настоящее время пожарные задействовали для тушения вертолёты и катера.
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