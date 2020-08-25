Из-за пожара у заповедника «Утриш» возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту возникновения пожаров в посёлке Большой Утриш под Анапой, сообщает RT со ссылкой на местной отделение МВД.

О пожаре стало известно в понедельник, когда в районе заповедника «Утриш» загорелась лесная подстилка. К настоящему моменту огонь прошёл уже 82 гектара. МЧС оценивает площадь активного горения в три гектара.

В общей сложности из района возгорания эвакуировали около тысячи туристов.

Очевидцы рассказывают, что отдыхающие сами пытались потушить возгорание, набирая воду в пластиковую тару, передаёт телеканал «360». В настоящее время пожарные задействовали для тушения вертолёты и катера.

