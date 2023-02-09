Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске возросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Травников: Восстанавливать дом после взрыва газа в Новосибирске не будут

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли два человека, напоминает РЕН ТВ.

По данным собеседника агентства, специалисты извлекли тело еще одного погибшего. Разбор завалов продолжается.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как сообщили в Следственном комитете РФ, обрушилось два подъезда здания. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеВзрыв ГазаНовосибирск
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