Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до трех
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске возросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли два человека, напоминает РЕН ТВ.
По данным собеседника агентства, специалисты извлекли тело еще одного погибшего. Разбор завалов продолжается.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как сообщили в Следственном комитете РФ, обрушилось два подъезда здания. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Сотрудник РАН связал землетрясение в Турции с ядерными испытаниями
- Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году
- Новым гендиректором Третьяковки назначена Проничева
- Минэнерго: Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту
- Посол России в Италии заявил о втягивании страны в конфликт на Украине
- В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
- Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до трех
- В Польше заявили, что соглашения в НАТО по поставкам истребителей Киеву пока нет
- Травников: Восстанавливать дом после взрыва газа в Новосибирске не будут
- «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стартовал с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru