Губернатор Кобзев: Погиб один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3
Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, сообщил в Telegram глава региона Игорь Кобзев.
По его словам, остальных госпитализировали с различными травмами. Работы на месте крушения военного бомбардировщика продолжались всю ночь.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика.
До этого на месте крушения Ту-22М3 в районе иркутского поселка Михайловка произошло как минимум три мощных взрыва. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в ночное небо языки пламени и дым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru