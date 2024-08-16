Губернатор Кобзев: Погиб один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3

Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, сообщил в Telegram глава региона Игорь Кобзев.

Ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

По его словам, остальных госпитализировали с различными травмами. Работы на месте крушения военного бомбардировщика продолжались всю ночь.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего летчика.

До этого на месте крушения Ту-22М3 в районе иркутского поселка Михайловка произошло как минимум три мощных взрыва. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в ночное небо языки пламени и дым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкиц
ТЕГИ:Российская АрмияКрушение СамолётаБомбардировщикТу-22м3

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