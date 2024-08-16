На месте крушения Ту-22М3 под Иркутском произошли взрывы

На месте крушения российского бомбардировщика Ту-22М3 в районе иркутского поселка Михайловка произошло как минимум три мощных взрыва, сообщает Telegram-канал Mash.

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Два из них сняли на видео местные жители. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в ночное небо языки пламени и дым.

По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность. Экипаж катапультировался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолётаБомбардировщикТу-22м3

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