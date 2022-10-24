Губернатор Кобзев назвал имена погибших в Иркутске летчиков
Заслуженный летчик РФ Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков погибли в результате крушения истребителя СУ-30СМ в Иркутске. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«С утра посетил семьи и сослуживцев погибших вчера летчиков. Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. <...> Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности - испытания летательных аппаратов. <...> Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание "Заслуженный летчик-испытатель РФ"», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как отметил Кобзев, у погибшего Конюшина остались жена и двое детей, семье окажут психологическую помощь.
«Майор Виктор Викторович Крюков родом с Украины. Родился в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. <...> 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь», — сообщил губернатор.
Накануне днем самолет Су-30 в ходе испытательного полета упал в жилом секторе Иркутска, напоминает Газета.ру. Оба пилота погибли, пишет «Свободная пресса».
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