Губернатор Кобзев назвал имена погибших в Иркутске летчиков

Как отметил Кобзев, у погибшего Конюшина остались жена и двое детей, семье окажут психологическую помощь.

«Майор Виктор Викторович Крюков родом с Украины. Родился в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. <...> 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь», — сообщил губернатор.

Накануне днем самолет Су-30 в ходе испытательного полета упал в жилом секторе Иркутска, напоминает Газета.ру. Оба пилота погибли, пишет «Свободная пресса».

