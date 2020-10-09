Академик РАН заявил о природных причинах экологической катастрофы на Камчатке

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что происшествие в прибрежной акватории Тихого океана связано с природным явлением, сообщает официальный сайт Камчатского края.

На совещании под председательством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина Адрианов рассказал, что причиной произошедшего могло послужить вредоносное цветение воды, или красный прилив океана. Об этом свидетельствует подробный анализ спутниковой информации, приведённой в сравнении с аналогичными датами прошлого года.

По словам учёного, в районе юго-восточной Камчатки, в том числе в районе Халактырского пляжа и дальше на юг, наблюдается очень высокая концентрация в воде растительных пигментов, в том числе хлорофилла А. «Фактически рекордные его значения были зафиксированы к 3 октября», - сказал академик.

Адрианов добавил, что происходили смены доминирования отдельных микроводорослей, каждый из которых ответственен за производство разных токсинов, в том числе достаточно опасных, вызывающих гибель беспозвоночных животных и диарейный синдром у людей.

Учёный отметил, что необходимо провести генетический анализ и получить точную доказательную базу, после чего будет получена информация о токсинах, составлена ясная картина На всё это специалистам нужно ещё несколько дней.

Ранее Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».

