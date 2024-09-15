Губернатор Голубев заявил о многочисленных пожарах в Ростовской области
В ряде населенных пунктов Ростовской области возникли ландшафтные пожары из-за сильного ветра и неосторожного обращения с огнем, написал в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.
По его словам, с начала суток зафиксировано более 50 возгораний. Работу спасателей осложняет штормовой ветер.
Голубев уточнил, что сейчас пожарные ликвидируют около 30 возгораний. Наиболее сложная ситуация наблюдается в хуторе Морской Чулек, где от огня пострадало девять домов.
«В ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники», - добавил губернатор.
Накануне в Рамонском районе Воронежской области пожар дошел до села Ямное и уничтожил три частных дома, передает «Радиоточка НСН».
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