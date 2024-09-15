Пожар в ЛНР перекинулся на территорию алюминиевого завода
15 сентября 202415:23
Ландшафтный пожар в районе села степное в Луганской республике перекинулся на территорию расположенного поблизости алюминиевого завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Предприятие расположено в Антрацитовском районе республики. В настоящее время горит один из цехов завода.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Дальнейшая информация уточняется», - сказано в сообщении.
Ранее в поселке Карымское Забайкальского края в результате пожара погиб двухлетний ребенок, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru