Пожар в ЛНР перекинулся на территорию алюминиевого завода

Ландшафтный пожар в районе села степное в Луганской республике перекинулся на территорию расположенного поблизости алюминиевого завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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Предприятие расположено в Антрацитовском районе республики. В настоящее время горит один из цехов завода.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Дальнейшая информация уточняется», - сказано в сообщении.

Ранее в поселке Карымское Забайкальского края в результате пожара погиб двухлетний ребенок, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЗаводПожарЛНР

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