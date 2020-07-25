Губернатор Голубев рассказал о состоянии экс-главы «Ростсельмаша»

Бывший директор «Ростсельмаша» Юрий Песков после нападения на него находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Instagram.

«Сегодня доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались», ― цитирует губернатора Газета.ru.

Он также сообщил, что состояние экс-главы «Ростсельмаша», хотя и стабилизировано, но, как считают врачи, остается тяжелым.

Напомним, нападение на дом 83-летнего Пескова в селе Новомаргаритово Азовского район произошло 19 июля. Экс-глава завода был госпитализирован с травмой головы, а его 80-летняя сестра погибла. Возбуждено дело по двум статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

