Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области
Очевидцы сообщают о мощном взрыве в Таганроге Ростовской области.
По информации СМИ, взрыв прогремел в районе ТЦ «Радуга Молл». По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что у близлежащих домов выбило окна.
Официальных комментариев пока не поступало.
Телеграм-канал Shot пишет, что под завалами кафе «Чехов сад» в Таганроге находятся люди. Telegram-канал 112, в свою очередь, сообщает, что на месте взрыва образовалась воронка, а на данный момент известно о 3 пострадавших.
Ранее в Ростове-на-Дону прогремел взрыв во дворе многоквартирного дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дональд Трамп пообещал не прекращать борьбу за пост президента США
- Взрыв произошел на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода
- Губернатор Голубев: 15 человек обратились за медпомощью из-за взрыва в кафе Таганрога
- Трое альпинистов из России пропали во время восхождения в Киргизии
- Губернатор Голубев: ракета взорвалась у кафе в Таганроге
- СМИ: Чехия не пустила российскую теннисистку на турнир
- В России могут отменить статус легионеров для футболистов из стран БРИКС
- Телеграм: Африка и ракеты в режиме отжима
- Time: Для Зеленского останутся только переговоры после провала наступления ВСУ
- При взрыве в кафе в Таганроге пострадали 12 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru