Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области

По информации СМИ, взрыв прогремел в районе ТЦ «Радуга Молл». По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что у близлежащих домов выбило окна.

Официальных комментариев пока не поступало.

Телеграм-канал Shot пишет, что под завалами кафе «Чехов сад» в Таганроге находятся люди. Telegram-канал 112, в свою очередь, сообщает, что на месте взрыва образовалась воронка, а на данный момент известно о 3 пострадавших.

Ранее в Ростове-на-Дону прогремел взрыв во дворе многоквартирного дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

