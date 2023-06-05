Два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области

По его словам, БПЛА упали утром на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи). Шапша отметил, что детонации не произошло. Губернатор подчеркнул, что территорию оцепили и создали пути объезда.

Ранее, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе региона горит один из энергетических объектов. Он отметил, что предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с БПЛА, сообщает RT.

Как отмечал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН, отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система.

