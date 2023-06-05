Два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на трассу М3 «Украина» в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, БПЛА упали утром на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи). Шапша отметил, что детонации не произошло. Губернатор подчеркнул, что территорию оцепили и создали пути объезда.
Ранее, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе региона горит один из энергетических объектов. Он отметил, что предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с БПЛА, сообщает RT.
Как отмечал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН, отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru