Губернатор Дрозденко: В порту Усть-Луга загорелся терминал «Новатэка»

Терминал компании «Новатэк» горит в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.

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По его словам, никто не пострадал. Проведена эвакуация персонала.

В тушении задействованы силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

Ранее глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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