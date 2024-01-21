Губернатор Дрозденко: В порту Усть-Луга загорелся терминал «Новатэка»
21 января 202404:27
Терминал компании «Новатэк» горит в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, никто не пострадал. Проведена эвакуация персонала.
В тушении задействованы силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru