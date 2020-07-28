Губернатор Чукотки заболел после контакта с COVID-больным

У губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина взяли тест на коронавирусную инфекцию. Об этом глава региона сообщил в «Инстаграме», опубликовав фото из Чукотской окружной больницы.

По словам Копина, он контактировал с COVID-инфицированным, после чего у него уже несколько дней держится высокая температура. Обследование показало, что у губернатора пневмония. Результаты теста пока ещё не пришли.

Чукотка – регион с наименьшим числом случаев заражения новым коронавирусом. Там заразились 152 человека, из которых 146 уже выздоровели.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторЧукотка
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