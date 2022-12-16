Число пострадавших в автоаварии в Хабаровском крае выросло до 23 человек
Число пострадавших вахтовиков в автоаварии на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в Нанайском районе выросло до 23 человек, сообщает РИА Новости.
Еще шесть человек погибли. Авария произошла ранним утром 16 декабря в 9 километрах от поворота к селу Троицкое. Водитель автобуса, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, упав на бок.
В готовности к вылету борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
Как сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.
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