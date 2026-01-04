Губернатор: 4 многоквартирных дома эвакуированы в Туле из-за найденного БПЛА ВСУ

По его словам, после отражения воздушной атаки и обследования фрагментов БПЛА сотрудниками Росгвардии возле одного из домов на улице Свободы была найдена неразорвавшаяся боевая часть дрона. Территория вокруг места обнаружения оцеплена полицией.

Для обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жильцов четырёх ближайших многоквартирных домов. Жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после обезвреживания боевой части специалистами.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 4 января силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».