Губернатор: 4 многоквартирных дома эвакуированы в Туле из-за найденного БПЛА ВСУ

В Туле эвакуировали жителей четырёх многоквартирных домов из-за обнаружения неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.

В Тульской области из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоэтажки

По его словам, после отражения воздушной атаки и обследования фрагментов БПЛА сотрудниками Росгвардии возле одного из домов на улице Свободы была найдена неразорвавшаяся боевая часть дрона. Территория вокруг места обнаружения оцеплена полицией.

Для обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жильцов четырёх ближайших многоквартирных домов. Жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после обезвреживания боевой части специалистами.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 4 января силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:БеспилотникиТулаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры