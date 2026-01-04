Губернатор: 4 многоквартирных дома эвакуированы в Туле из-за найденного БПЛА ВСУ
В Туле эвакуировали жителей четырёх многоквартирных домов из-за обнаружения неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
По его словам, после отражения воздушной атаки и обследования фрагментов БПЛА сотрудниками Росгвардии возле одного из домов на улице Свободы была найдена неразорвавшаяся боевая часть дрона. Территория вокруг места обнаружения оцеплена полицией.
Для обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жильцов четырёх ближайших многоквартирных домов. Жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после обезвреживания боевой части специалистами.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 4 января силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: 4 многоквартирных дома эвакуированы в Туле из-за найденного БПЛА ВСУ
- СМИ: Турагент обманула известную блогершу на 100 млн рублей и «умерла»
- Зрительский бум: Директор театра Вахтангова назвал главную «радость» 2025 года
- Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 23
- «Предлагали изгнание»: В США начали разработку плана по управлению Венесуэлой
- Собянин: Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву беспилотников
- Умерла актриса из сериала «Слово пацана» Александра Березовец-Скачкова
- МВД: Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области
- Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане
- «Безусловная любовь всегда побеждает»: Виталия Корниенко о новом «Буратино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru