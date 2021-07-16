Грузовое судно село на мель на реке Дон

На борту находятся 12 человек. По данным спасателей, они обеспечены едой. Отмечается, что разлива топлива не произошло, судовой ход не перекрыт.

Судно направлялось из Турции в порт Азов. Экипаж ожидает буксир для снятия судна с мели.

