Грузовое судно село на мель на реке Дон

Грузовое судно «Александр» с упаковочной тарой на борту село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС.

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На борту находятся 12 человек. По данным спасателей, они обеспечены едой. Отмечается, что разлива топлива не произошло, судовой ход не перекрыт.

Судно направлялось из Турции в порт Азов. Экипаж ожидает буксир для снятия судна с мели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудноРостовская Область
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