Грузовое судно село на мель на реке Дон
16 июля 202110:37
Грузовое судно «Александр» с упаковочной тарой на борту село на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, сообщило региональное управление МЧС.
На борту находятся 12 человек. По данным спасателей, они обеспечены едой. Отмечается, что разлива топлива не произошло, судовой ход не перекрыт.
Судно направлялось из Турции в порт Азов. Экипаж ожидает буксир для снятия судна с мели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru