Грузовик сбил ребенка в подмосковных Люберцах
Водитель грузовика «КамАЗ» сбил двух детей на пешеходном переходе в подмосковных люберцах, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное УМВД.
В результате ДТП пятилетняя девочка погибла, а полуторагодовалый ребенок госпитализирован с телесными повреждениями, сообщает «Свободная Пресса».
Трагедия попала в поле зрения камер наружного видеонаблюдения – грузовик притормозил перед пешеходным переходом, но водитель не заметил справа, начавших переходить дорогу, женщину с коляской и ребенком. После происшествия водитель выбежал из кабины и схватился за голову, оставшись дожидаться сотрудников правоохранительных органов. Авария случилась около 14.10 30 декабря по адресу: Белая дача дом 13, уточняют «Дни.ру».
По информации argumenti.ru, ДТП произошло у торгового центра.
НСН ранее сообщала, что гражданка России оказалось в числе девяти пострадавших в ДТП с автобусом. Авария с рейсовым автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга, произошла на территории Эстонии. Россиянке оказана медицинская помощь, сообщило посольство РФ в Эстонии.
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