Грузовик сбил ребенка в подмосковных Люберцах

Трагедия попала в поле зрения камер наружного видеонаблюдения – грузовик притормозил перед пешеходным переходом, но водитель не заметил справа, начавших переходить дорогу, женщину с коляской и ребенком. После происшествия водитель выбежал из кабины и схватился за голову, оставшись дожидаться сотрудников правоохранительных органов. Авария случилась около 14.10 30 декабря по адресу: Белая дача дом 13, уточняют «Дни.ру».

По информации argumenti.ru, ДТП произошло у торгового центра.

НСН ранее сообщала, что гражданка России оказалось в числе девяти пострадавших в ДТП с автобусом. Авария с рейсовым автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга, произошла на территории Эстонии. Россиянке оказана медицинская помощь, сообщило посольство РФ в Эстонии.



