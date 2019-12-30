19 человек пострадали в автобусной аварии в Псковской области

В Псковской области произошло ДТП с автобусом. В результате аварии пострадали 19 человек, среди которых трое детей. По сообщению экстренных служб, это граждане Белоруссии, передает RT. Отмечается, что есть госпитализированные, среди них один находится в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 52 человека.

Ранее НСН писала о том, что в зоне обмена пленными между Донбассом и Украиной автобус с удерживаемыми лицами попал в ДТП. Также авария произошла с микроавтобусом.