Грузовик насмерть сбил женщину на юге Москвы
10 октября 201922:35
На юге российской столице произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что авария произошла около между 19 и 20 вечера на Нахимовском проспекте. Грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.
Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сегодня сообщалось, что четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП в Калужской области.
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