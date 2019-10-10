Грузовик насмерть сбил женщину на юге Москвы

Отмечается, что авария произошла около между 19 и 20 вечера на Нахимовском проспекте. Грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сегодня сообщалось, что четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП в Калужской области.







