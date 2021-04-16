Грузинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке
Директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе заявил, что мужчина, удерживавший заложников в филиале Банка Грузии в Тбилиси, арестован, сообщает ТАСС.
По его словам, все заложники освобождены и находятся в безопасном месте, их точное число устанавливается.
Сирадзе также отметил, что в ходе спецоперации никто не пострадал.
По факту нападения возбуждено уголовное дело, добавил шеф патрульной полиции.
Ранее в российском Северодвинске неизвестный взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По предварительной информации, захватчиком стал клиент компании, который задолжал крупную сумму денег.
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