Грузинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке

Директор департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе заявил, что мужчина, удерживавший заложников в филиале Банка Грузии в Тбилиси, арестован, сообщает ТАСС.

По его словам, все заложники освобождены и находятся в безопасном месте, их точное число устанавливается.

Сирадзе также отметил, что в ходе спецоперации никто не пострадал.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, добавил шеф патрульной полиции.

Ранее в российском Северодвинске неизвестный взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По предварительной информации, захватчиком стал клиент компании, который задолжал крупную сумму денег.

