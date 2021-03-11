СМИ: В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу
Полиция Северодвинска задержала мужчину, который захватил заложницу в офисе микрофинансовой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства добавил, что заложница жива, однако о состоянии её здоровья пока информации нет.
Ранее стало известно, что в Северодвинске неизвестный взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, сообщает Ura.ru. По предварительной информации, захватчиком стал клиент компании, который задолжал крупную сумму денег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru