СМИ: В Северодвинске задержали мужчину, захватившего заложницу

Полиция Северодвинска задержала мужчину, который захватил заложницу в офисе микрофинансовой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что заложница жива, однако о состоянии её здоровья пока информации нет.

Ранее стало известно, что в Северодвинске неизвестный взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, сообщает Ura.ru. По предварительной информации, захватчиком стал клиент компании, который задолжал крупную сумму денег.

