Группу пособников СБУ задержали в Херсонской области

МВД Херсонской области задержало группу пособников украинских спецслужб, у них обнаружили тайники с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что задержанные — четыре местных жителя 1977-1984 годов рождения

«В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», — цитирует РИА Новости сообщение МВД.

Один из задержанных под видом поездок на рыбалку посещал места дислокации российских военнослужащих и впоследствии передавал данные об их расположении украинской стороне.

У злоумышленников изъяли четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова с патронами, два польских гранатомета «Комар».

Ранее в Херсонской области задержали члена группы, которая причастна к покушению на руководителя местного управления исполнения наказаний, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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