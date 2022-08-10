Группу пособников СБУ задержали в Херсонской области

Отмечается, что задержанные — четыре местных жителя 1977-1984 годов рождения

«В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», — цитирует РИА Новости сообщение МВД.

Один из задержанных под видом поездок на рыбалку посещал места дислокации российских военнослужащих и впоследствии передавал данные об их расположении украинской стороне.

У злоумышленников изъяли четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова с патронами, два польских гранатомета «Комар».

Ранее в Херсонской области задержали члена группы, которая причастна к покушению на руководителя местного управления исполнения наказаний, напоминает Ura.ru.

