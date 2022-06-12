В Подмосковье произошло ДТП с иномаркой и группой велосипедистов
В городском округе Луховицы Московской области водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, сообщает пресс-службе подмосковного главка МВД.
По предварительной информации, водитель Renault не справился с управлением. После этого он допустил столкновение с автомашиной Mercedes. В результате автоаварии один человек погиб и девять получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, на днях на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что пострадали не менее 15 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+7 305 / сут.
Умерли
380 тыс.+142 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+9 159 / сут.
- В центре Москвы ограничили движение транспорта
- Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России
- В России выявлен субвариант «омикрона»
- В Ленинградской области ведется проверка после взрыва газа в доме
- Посол: с завода «Азот» в Северодонецке выходят люди
- Диетолог назвала способ определить нитратные арбузы
- В РФ прекратят исполнять постановления ЕСПЧ
- Россия вышла из соглашения СНГ о пенсионных гарантиях
- Путин наделил Минобороны полномочиями определять перечень состояний для первой помощи военнослужащим
- Проезд детей до 7 лет в электричках станет бесплатным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru