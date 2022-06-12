В Подмосковье произошло ДТП с иномаркой и группой велосипедистов

По предварительной информации, водитель Renault не справился с управлением. После этого он допустил столкновение с автомашиной Mercedes. В результате автоаварии один человек погиб и девять получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, на днях на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что пострадали не менее 15 человек.

