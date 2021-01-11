Группа из 12 детей подорвалась на мине в Сирии

Двое детей погибли, десять пострадали при взрыве мины в провинции Деръа на юге Сирии. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (САНА).

По данным САНА, группа из 12 детей подорвалась на оставленной террористами мине в городе Шейх-Мискин.

В Сирии с 2011 года продолжается вооружённый конфликт между сторонниками президента Башара Асада, оппозицией и террористическими группировками. Сейчас основная часть запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» разгромлена, однако в регионах Сирии действуют отдельные отряды боевиков.

Террористы в ряде населённых пунктов оставили в зданиях мины, либо замаскировали самодельные взрывные устройства. Сирийские сапёры ежедневно разминируют объекты в провинциях страны, однако периодически в СМИ поступают сообщения о подрывах местных жителей.

