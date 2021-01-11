Группа из 12 детей подорвалась на мине в Сирии
Двое детей погибли, десять пострадали при взрыве мины в провинции Деръа на юге Сирии. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (САНА).
По данным САНА, группа из 12 детей подорвалась на оставленной террористами мине в городе Шейх-Мискин.
В Сирии с 2011 года продолжается вооружённый конфликт между сторонниками президента Башара Асада, оппозицией и террористическими группировками. Сейчас основная часть запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» разгромлена, однако в регионах Сирии действуют отдельные отряды боевиков.
Террористы в ряде населённых пунктов оставили в зданиях мины, либо замаскировали самодельные взрывные устройства. Сирийские сапёры ежедневно разминируют объекты в провинциях страны, однако периодически в СМИ поступают сообщения о подрывах местных жителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Группа из 12 детей подорвалась на мине в Сирии
- Путин: Отношения России и Армении были и будут союзническими
- Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с американским коллегой
- В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах
- Суд продлил арест мэра Томска Кляйна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru