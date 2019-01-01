Громкое дело об убийстве главы Сергиева Посада рассмотрят присяжные
Мособлсуд рассмотрит дело участников банды, причастных к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко с участием коллегии присяжных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Присяжных отберут 5 июня.
Как добавляет «Москва 24», перед судом предстанет Константин Пискарев, известный под прозвищем "Костя Большой", который возглавлял банду, а также Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы.
Раннее НСН рассказала о законопроекте, запрещающим в судах держать подсудимых в «клетках».
Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в эфире НСН поддержал законопроект, а также разъяснил, почему «клетки» в зале заседаний мешают объективности судебного процесса.
«Я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу. Я как практикующий адвокат, именно по уголовным делам, систематически участвую в подобных судебных процессах. Во-первых, это крайне неудобно общаться со своим доверителем через такую дырочку три на три сантиметра. Так невозможно согласовать позицию. Это крайне неприятно, но это полбеды. Когда у нас идёт суд присяжных, и человек находится за стеклом или в клетке, у присяжных уже есть предубеждение, что он, наверное, де-факто или де-юре уже виновен. Где-то в подсознании щёлкает, что раз он там сидит, просто так его туда не посадят. У одного - двух присяжных такое бывает, что показывает, кстати, опрос, статистика. Тут уже заведомо обвинительный уклон. Я полагаю, что лучше усилить конвой, но не надо сажать как обезьяну, извините, в клетку. Когда мы видим такое Средневековье в XXI веке, это абсурд. И более того, я напомню, что часто человека в суде ещё не признали виновным, а он находится в таких средневековых условиях», — подчеркнул Харламов.
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