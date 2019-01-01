Громкое дело об убийстве главы Сергиева Посада рассмотрят присяжные

Раннее НСН рассказала о законопроекте, запрещающим в судах держать подсудимых в «клетках».

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов в эфире НСН поддержал законопроект, а также разъяснил, почему «клетки» в зале заседаний мешают объективности судебного процесса.

«Я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу. Я как практикующий адвокат, именно по уголовным делам, систематически участвую в подобных судебных процессах. Во-первых, это крайне неудобно общаться со своим доверителем через такую дырочку три на три сантиметра. Так невозможно согласовать позицию. Это крайне неприятно, но это полбеды. Когда у нас идёт суд присяжных, и человек находится за стеклом или в клетке, у присяжных уже есть предубеждение, что он, наверное, де-факто или де-юре уже виновен. Где-то в подсознании щёлкает, что раз он там сидит, просто так его туда не посадят. У одного - двух присяжных такое бывает, что показывает, кстати, опрос, статистика. Тут уже заведомо обвинительный уклон. Я полагаю, что лучше усилить конвой, но не надо сажать как обезьяну, извините, в клетку. Когда мы видим такое Средневековье в XXI веке, это абсурд. И более того, я напомню, что часто человека в суде ещё не признали виновным, а он находится в таких средневековых условиях», — подчеркнул Харламов.







